Dansk skibsfarten har haft medvind i første kvartal

Onsdag 12. maj 2021 kl: 11:19

Af: Redaktionen - Dansk skibsfart er kommet godt fra start i det nye år. Købelysten er stor, og det skaber behov for transport af varer på tværs af lande og kontinenter. Danske rederier er dygtige til at vinde lasterne, og lige nu står dansk skibsfart for mere end en femtedel af den samlede danske eksport. Det er vi ærlig talt selv lidt imponerede over, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Eksporten i samme periode sidste år lød på 62,25 milliarder kroner, og selvom det umiddelbart lyder som tæt på resultatet i første kvartal i år, er det et godt resultat, da den amerikanske dollar, som størstedelen af lasterne afregnes i, er faldet over 10 procent i forhold til den danske krone i perioden.- Samlet set, er det det bedste første kvartal nogensinde. Vi har stadig nogle dele af rederibranchen som for eksempel færgerne og tankskibene, der er meget udfordrede under COVID-19. Men samlet set er der altså god fremgang på trods af svære vilkår i nogle segmenter, siger Anne H. Steffensen.Det gode første kvartal i år skyldes især god aktivitet på containermarkedet og et godt tørlastmarked drevet af høje tørlastrater i første kvartal i 2021.Ifølge den internationale shippingdatabase Clarksons er containerraterne steget 60 procent fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021, mens tørlastraterne er 2,5 gange højere.Ser man tilbage på første kvartal af 2019, før verden var ramt af COVID-19, lå eksporten på 58,9 milliarder kroner for søtransporten.