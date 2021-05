Facebook-gruppe samler ind til de tre involverede

TRAFIKULYKKEN I VOJENS:

Mandag 10. maj 2021 kl: 13:28

Af: Redaktionen Facebook-gruppen "Støttegruppe for ændring af Østergade/Ribevej krydset i Vojens" har sat en indsamling i gang, hvor pengene går til en bårebuket til bisættelsen af den omkomne, der finder sted fredag 14. maj og til blomster til den 18-årige kvinde, der var passager i personbilen og stadig ligger på sygehuset og ti lastbilchaufføren.









Facebook-gruppen arrangerer også en demonstration med fakeltog onsdag for at markere behovet for at sikre krydset Østergade-Ribevej yderligere. Krydset er udpeget som en sort plet - altså et sted med øget risiko for trafikulykker.









her: Interesserede kan finde facebook-gruppen

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.