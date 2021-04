Opbygger har leveret fem ud af otte kroghejs

Mandag 19. april 2021 kl: 15:15

Af: Redaktionen På billedet ses tre ud af de fem tre-akslede Scania'er, som Sawo har opbygget med kroghejs til virksomheden Remondis A/S, der for et par år siden opkøbte virksomheden M. Larsen A/S i Brøndby. De resterende tre biler er fire-akslede biler.Multilift kroghejsene er alle af typen Ultima 22SL.61 med en tip- og optrækskapacitet på 22 ton beregnet til containerlængder på 5-6,8 meter. På alle hejs er der valgt ilgang som giver ekstra høj hastighed ved aflæsning af tomme containere, samt hurtigtip, der reducerer tip-tiden med omkring to trediedele. Der er monteret anhængertræk til påhængsvogn på bilerne.Kroghejsene er og bliver opbygget på Scania G 410 chassiser, som alle kører på gas.Remondis A/S, der beskæftiger sig med indsamling og efterhåndtering af affald og materialer til genbrug, er en af de store virksomheder på sit område i Danmark.