To nye lastbiler er iført det rigtige kluns til at løfte opgaverne

Mandag 12. april 2021 kl: 12:42

Af: Redaktionen De to ens lastbiler er opbygget med hver deres Hiab X-HiPro 302 E-6 CD-kran og SAWO CLF 326S-3W-wirehejs. Kranerne, der er monteret bag førerhusene, er i 30 tm-klassen og har seks hydrauliske udskud, der giver en rækkevidde på 16,2 meter. Kranerne har blandt andet CombiDrive 3 radiostyring, automatisk lastkontrol ADC (Advanced Duty Control) og automatisk hastighedskontrol ASC (Automatic Speed Control), der nedsætter hastigheden trinløst og tilsvarende øger løftekapaciteten ved belastninger over 90 %.Wire-hejsene, der har en tipkapacitet på 22 ton, har en hydraulisk udskydbar centermonteret kofanger på opbygningen inkl. følere tilsluttet hejsets hydraulik, således hejset ikke kan tippe uden at kofangeren er kørt ind.Virksomheden E. Trasborg A/S, blev stiftet i 1949 og beskæftigede sig til at begynde med klunseri og genbrug. I dag beskæftiger virksomheden sig med udlejning af køreplader, vognmandskørsel og containerkørsel.