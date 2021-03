Fynsk vognmand får fabriksnye gardintrailere fra Jylland

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 13:20

Chassis opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Gardin opbygning:

Monteret med Zepro lifte med en kapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade

Pladebund, der er godkendt til 9.000 kg

6 styk forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

Af: Redaktionen Om de to nye gardintrailere:Trailerne er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Første aksel har liftfunktion, mens anden aksle har tvangsstyring med et stangsystem.







Trailerne er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.





De nye city gardintrailere er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

















