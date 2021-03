V8-motorens 590 heste spillede fint sammen med ny gearkasse

Tirsdag 23. marts 2021 kl: 14:59

Af: Jesper Christensen Udgangspunktet var som vanligt på Aldersrovej i Aarhus N. Ruten var også den sædvanlige, mens brændstofmålingerne denne gang var baseret på bilens indbyggede systemer og ikke den mere detaljerede, som Scania's testchauffører normalt kan levere. Teknikken drillede ganske enkelt.









Derfor kan resultatet af denne test ikke sammenlignes direkte med andre testede lastbiler, men det giver alligevel et fingerpraj om, hvor den nye motor ligger i samspillet med den nye gearkasse. Et samspil, der er velinstrueret med behagelige satser i hele spændet.









Vi målte brændstofforbruget over 174,9 kilometer, hvilket er omkring 10 kilometer længere, end ved de øvrige test. Og de ti kilometer er bykørsel, hvilket trækker lidt ned i gennemsnitshastigheden og øger forbruget pr. kørt kilometer. Vi holdt også omkring et minut for rødt lys ved et vejarbejde. Det skal man lige have i tankerne, når man vurderer nedenstående tal og eventuelt sammenligner dem med tal fra andre test, som vi har valgt at gengive fra en tidligere artikel.









Vores konklusion er efter dagens test, at den nye V8'er på 590 hk sammen med den nye Opticruise-gearkasse kan bidrage til bedre brændstoføkonomi, høj gennemsnitshastighed og øget kørselskomfort.









Dagens testbil - en Scania R590 - V8-motor:

32,6 liter/100 km - 3,06 km/l

Gennemsnitshastighed (over 174,9 kilometer): 58,33 km/t









Interesserede kan læse mere om den nye Scania R590 V8 her:









Resultater af andre test af Scania’er af den nyeste generation:



Hvis man er interesseret i at vide mere om testruten, er man klikke på linkene ved de to nederste testbiler.

Scania S730 - V8-motor 35,37 l/100 km - 2,82 km/l Gennemsnitshastighed: 63,36 km/t

Scania S650 - V8-motor 34,36 l/100 km - 2,91 km/l Gennemsnitshastighed: 60,89 km/t

Scania R520 - V8-motor 33,27 l/100 km - 3,01 km/l Gennemsnitshastighed: 61,30 km/t

Scania R500 - Rækkemotor 31,24 l/100 km - 3,20 km/l Gennemsnitshastighed: 61,16 km/t

Scania R450 - Rækkemotor 32,75 l/100 km - 3,05 km/l Gennemsnitshastighed: 56,28 km/t

Interesserede kan læse testen af denne bil her: Scania kom forbi med en af de nye - Den var super at køre i

Scania G410 - Rækkemotor 32,78 l/100 km - 3,05 km/l Gennemsnitshastighed: 62,84

Interesserede kan læse testen af denne bil her: Mandagens stævnemøde med en G410 var en positv oplevelse













Artiklen, hvor ovennævnte tal stammer fra, kan læses her:













Ankomst til Aarhus.

















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.