Mandagens stævnemøde med en G410 var en positv oplevelse

Mandag 27. november 2017 kl: 13:38

Det er altid godt at få ro. Scania's driversupport kunne godt lide dagens mand bag rattet, selvom der nok nogle, der vil sige, at de kan gøre det bedre. Og det er jo ikke så ringe. Øverst er et billede af status efter omkring 70 kilometers kørsel. nederst, da turen var ved at være slut.

Af: Jesper Christensen Testbilen holdt klar 8.15 lige til at træde ind i, for G-serien markerer sig med et lavere førerhus og er dermed mere ideel til regional og lokal kørsel, end de større S- og R-serie-lastbiler, som Scania lancerede sidste efterår, og som vi også har stiftet bekendtskaber med her på transportnyhederne.dk.Inden slutningen af forrige århundrede har Scania brilliret med et modulsystem, som betyder, at har man først været inde i en Scania, så kan man hurtigt finde sig til rette i alle andre.Dagens G 410-topmøde lå fysisk på et lavere niveau, end møderne med de S- of R-serie-lastbiler, vi tidligere har prøvet, for førerhuset er som sagt lavere. Og det sidder også en smule lavere monteret på chassiset. Det betyder, at man som chauffør kommer ret ubesvaret ind i bilen, hvor genkendelses glæde møder én.Det tager ikke mange minutter at få indstillet rattet, sædet og spejlene, der i den nye generation af lastbiler fra Södertälje alle han indstillet via et knapsystem i venstre dør.Dagens test blev planlagt til at følge i sporet af de tidligere test af lastbiler, der er beregnet til at køre regionalt og længere bort.Ruten (den kan ses på et kort nederst på siden) på de omkring 170 km består af både motorvejskørsel og landevejskørsel i kombination med lidt bykørsel til start og slut.Det første indtryk er, at dagens bil har noget mere at se til, når det går op ad bakke, end de større søstre. Det bliver derfor spændende at se, hvor lang tid bilen skal bruge for at tilbagelægge ruten - og hvor meget dieselolie, den drikker under turen, der går sydover ad motorvej E45 til Skanderborg, derfra nordpå ad landevejen mod Hadsten og Randers og videre vestpå til Silkeborg, hvor vi så vender næsen hjem mod udgangspunktet i Aarhus.Køreindtrykket er positivt. Der er som i alle andre Scania’er et godt udsyn hele vejen rundt. Det lave førerhus bidrager derudover positivt, når det gælder overblikket og udsynet til de øvrige trafikanter, når man kører i bytrafik. Man sidder lidt tættere på de andre.Ude på landevejene skal G410’eren arbejde en del, når det går op ad bakken. Omvendt kan den så slappe af, når det går nedad igen. Med bilens forudsenede cruisekontrol, der kan “se”, hvad der venter af bakker og dale forude og dermed vælger rette gear til den ønskede hastighed i forhold til vejens op- og nedture, er der basis for en god brændstoføkonomi.Cruisekontrollen er sat til 75 km/t på landevejen og på 82 km/t på motorvejene, så det ikke er helt skævt i forhold til de andre chauffører, der har et mere pressereden job at udføre. Hastigheden er med vilje sat til 82 km/t på motorveje, for brændstofforbruget stiger markant mere, end tidsgevinsten kan “betale”.































































G410



S730



Antal kørte kilometer



166



166



Gennemsnitshastighed



62,84



63,36 km/t



Brændstofforbrug



3,05 km/l



2,83 km/l



Forbrug l/100 km



32,78



35,37





Der er vigtigt at understrege, at de forskellige ture ikke er ens, selvom de går ad samme vej. Der er en række forhold, der spiller positivt eller negativt ind:

Vind og temperatur

Mængden af trafik

Hvordan lyskrydsene skifter i forhold til nedbremsning

Under dagens test lykkedes det at tilpasse hastigheden, så vi kun et par gange var nødt til at holde helt stille i et lyskryds. Det lykkedes ikke helt så mange gange, da vi var ude at køre i 730’eren.

Der var heller ikke helt så mange biler på vejene denne novemberdag, som i april, da vi testede 730’eren.





Tager vi højde for ovennævnte punkter, bliver gennemsnitshastigheden knap så god, som de anførte 62,84 km/t. Men alt taget i betragtning vil vi konkludere, at Scania G410 med det lavere førerhus med en enkelt køje er et godt bud på en lastbil, der skal køre regionalt og lokalt - ja, også lidt længere ture, hvor der ikke er alt for mange bakker, og hvor totalvægten ikke kommer meget over 40 ton. Den matcher bestemt lastbiler med større motorer både på brændstofforbrug, kørekomfort og gennemsnitshastighed.





Når det kommer til lastbiler, hvor totalvægten kan komme højere op - 56 ton, 60 ton - så skal der klart flere heste til.





Det er vores bud, at med nutidens systemer, der kan aflæse, hvordan en lastbiler bliver udnyttet, er det blevet lettere at vælge den rigtige konfiguration med hensyn til motorstørrelse og drivline. Plus et førerhus, der passer til de daglige opgaver. Mange ind- og udstigninger, og få overnatninger væk hjemmefra må udløse en lastbil med lavt førerhus. Omvendt må færre ind- og udstigninger, længere strækninger og flere overnatninger - måske med to mand i førerhuset - udløse en lastbil med et højere placeret færerhus - måske endda et med fladt gulv.









