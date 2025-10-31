Tip-kærre til asfalt er sendt til Sydvestjylland
Fredag 31. oktober 2025 kl: 13:00Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg tip-kærre til kørsel med asfalt til Billum Vognmandsforretning ApS vest for Varde i Sydvestjylland. Kassen på den nye kærre er 100 mm højere end en tilsvarende standard-kærre
Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Pneumatisk justerbar underkøringskofanger
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med hævefunktion
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
- Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
- Bagklap fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer
- 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
- Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
- 4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden
- Tip-kassen er 100 mm højre end standard og forsynet med en grøn 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør
Den nye tip-kærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Billum Vognmandsforretning ApS blev etableret i 1948 og drives i dag af tredie generation. Virksomheden råder over forvogn/-kærre-vogntog, sættevognstog til levering af sten, sand, grus, granit og vejmaterialer fra egne grusgrave. Virksomheden tilbyder også kranarbejde med og uden grab. Derudover udlejer Billum Vognmandsforretning ApS også containere i flere størrelser og formål.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Tip-kærre til asfalt er sendt til Sydvestjylland
- Politisk flertal bakker om om udbygget vejnet til vindmølletransporter
- Shippingfirma er hovedaktionær i nyt terminalselskab i Fredericia
- Tunnelprojekt får ny projektdirektør
- Truckcenter i Aalborg har fået ny værkstedschef
- Trailer med gående gulv skal køre hos vognmand i Vestjylland
- Hillerød har fået et offentligt tilgængeligt ladeanlæg for tunge køretøjer
- Veje i Jylland skal opdateres til vindmølletransporter
- Vognmand ved Roskilde valgte Volvo
- Grænseoverskridende pakketransport er blevet elektrisk
- Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent
- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!