Tip-kærre til asfalt er sendt til Sydvestjylland

Fredag 31. oktober 2025 kl: 13:00

Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Pneumatisk justerbar underkøringskofanger

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med hævefunktion









Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning

Bagklap fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer

80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade

Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm

4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden

Tip-kassen er 100 mm højre end standard og forsynet med en grøn 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør





Den nye tip-kærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Billum Vognmandsforretning ApS blev etableret i 1948 og drives i dag af tredie generation. Virksomheden råder over forvogn/-kærre-vogntog, sættevognstog til levering af sten, sand, grus, granit og vejmaterialer fra egne grusgrave. Virksomheden tilbyder også kranarbejde med og uden grab. Derudover udlejer Billum Vognmandsforretning ApS også containere i flere størrelser og formål.





