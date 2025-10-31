Klik venligst



Tip-kærre til asfalt er sendt til Sydvestjylland

Fredag 31. oktober 2025 kl: 13:00
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg tip-kærre til kørsel med asfalt til Billum Vognmandsforretning ApS vest for Varde i Sydvestjylland. Kassen på den nye kærre er 100 mm højere end en tilsvarende standard-kærre


Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-kærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil i højstyrkestål
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn i begge sider
  • Pneumatisk justerbar underkøringskofanger
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med hævefunktion


Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstyrke
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem, hvor tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at opnå 10 procent ekstra åbning ved aflæsning
  • Bagklap fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer
  • 80 mm isolering på svøb og front afdækket med blank rustfri plade
  • Ekstra 7 mm forstærkningsplade i fuld længde i en bredde på 2.000 mm
  • 4 mm Hardox bundplade monteret i fuld længde ovenpå alu-bunden
  • Tip-kassen er 100 mm højre end standard og forsynet med en grøn 880g/m2 rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør

Den nye tip-kærre, der har en tilladt totalvægt på 24.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

 
Billum Vognmandsforretning ApS blev etableret i 1948 og drives i dag af tredie generation. Virksomheden råder over forvogn/-kærre-vogntog, sættevognstog til levering af sten, sand, grus, granit og vejmaterialer fra egne grusgrave. Virksomheden tilbyder også kranarbejde med og uden grab. Derudover udlejer Billum Vognmandsforretning ApS også containere i flere størrelser og formål. 




Tip-kærre til asfalt er sendt til Sydvestjylland
