Rederi-koncern har åbnet forbindelse over land med skibstransport i begge ender

Fredag 12. marts 2021 kl: 16:00

Af: Redaktionen A.P. Møller - Mærsk oplyser, at det er første gang, at selskabet senter et heltog af sted med containere fra Japan ti Storbritannien. A.P. Møller - Mærsk har benyttet jernbanevejen til transport af containere mellem Asien og Europa siden 2019.





De senere år har koncernen oplevet en stigende efterspørgsel efter containertransport mellem Asien og Europa med tog i stedet for med skib via Suez-kanalen - selv for transport mellem Japan og Storbritannien.









- Mærsk-toget med containere fra Japan er et strålende eksempel på samspillet mellem sø-transport og transport med tog, siger Alexey Shilo, der er Deputy Director hos Russian Railways.









- De russiske jernbaner forpligter sig fuldt og helt til at levere den højeste standard, hastighed og sikkerhed til vores internationale kunder på denne transkontinentale rute, tilføjer han.









For 30 år siden var containertransport med tog via den transsibirske jernbane en af de mest betydende, når det gjaldt transport fra Japan til Europa.









A.P. Møller - Mærsk oplyser, at der i øjeblikket er tre ugentlige forbindelse med den transsibirske jernbane.









