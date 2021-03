14 dages demo-kørsel kørte en ordre hjem

Fredag 5. marts 2021 kl: 10:59

Om Drage Transports nye DAF:

Den treakslede bogie-trækker er en DAF XF med typebetegnelsen XF530 FAN 6x2*4

Motoren er en seks cylindret 12,8-liters Paccar MX13-motor,d er har en maksimal effekt på 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm

Gaarkassen er en 12-trins TraXon-gearkasse fra ZF med fuldautomatisk gearskifte

Bagtøjet er enkelt-reduceret med mekanisk differentialespærre

Af: Redaktionen Søren Gleist har kørt lastbil i næsten 40 år og har altid opfattet sig som Scania-mand. De 14 dage i demobilen overbeviste ham dog om, at DAF også kan noget, så efter lidt snak frem og tilbage med chefen endte det med, at Drage Transport valgte en ny XF 530 af samme type som demobilen til Søren Gleist.Nyscan Trucks havde bilen på lager, så efter en hurtig opbygning med to-strengs hydraulikanlæg, fuld alu-dørkplade samt rustfrie skørter hos Øgaard Lastvognsopbyg og Hydraulik i Ejstrupholm samt maling hos Carsten Noer Storvognslakering i Vamdrup, var bilen klar.Og efter de første 14 dage i den nye trækker er Søren Gleist overbevist, at det var en rigtig beslutning.- Der er virkelig meget godt at sige om bilen. Motoren trækker godt, det store førerhus er komfortabelt og lydløst, og den styrbare bogie gør, at bilen både er mere manøvredygtig, og at den kan komme ind og ud på steder, hvor en trækker med tandemtræk eller stiv bogieaksel ville køre fast, siger Søren Gleist, som dog har et punkt, som han gerne vil være lidt kritisk over for - underkøjen.- Man falder lynhurtigt i søvn på DAF-køjen. Den er bare så komfortabel, at man risikerer at sove over sig i pauserne, siger Søren Gleist med et smil.Bilens tre aksler er alle luftaffjedrede, og bogieakslen er både styrbar samt hævbar, så venderadiussen er ekstra kort. Desuden er bilen specificeret med ekstra vægtoverføring fra bogie- til trækaksel, så den står godt fast på fedtet underlag.- Jeg kan bakke længere ud på jordtippen med læs end mange af tandembilerne og stadig komme derfra uden hjælp, siger Søren Gleist.Mens han glæder sig over sin nye DAF på grund af køreegenskaber og komfort, glæder hans chef sig over bilen på grund af økonomien.- Som chauffør kunne jeg i princippet være ligeglad, og så alligevel ikke, siger Søren Gleist og fortsætter:- Med de priser, man kan få ved entreprenørkørsel nu om dage, gælder det om at være konkurrencedygtig. Det ved jeg, at den samlede pakke fra Nyscan Trucks er i forhold til konkurrenterne. Det skyldes både DAF’s komplette tre-års garanti på hele bilen samt de månedlige omkostninger til bilen inklusiv fuld reparationsaftale. Det giver en god jobgaranti, siger Søren Gleist.Drage Transport råder over en håndfuld vogntog til kørsel med jord, sten og grus samt gravemaskiner, gummigeder og andet entreprenørmateriel til nedrivning og traditionelle entreprenøropgaver.