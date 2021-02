Brandvæsen i Sydvestjylland har fået ny opbygning

Torsdag 11. februar 2021 kl: 10:48

Af: Redaktionen Lastbilen - en tre-akslet Scania G 410 - er opbygget hos Sawo i Haderslev med en Hiab-kran og et Multilift-kroghejs. Kranen er af typen X-HiDuo 258 EP-5 og hører med sin kapacitet på 25 tm til i mellemklassen. Den har en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter med sine fem udskud. Den erleveret med ADO (Automatic Dumping of Oil), som betyder, at olien ledes direkte til tank, når kranen er ubelastet - så der ikke sker opvarmning af olien samt LSS-H (Load Stabilizing System), der dæmper horisontale bevægelser. Kranen har en Hiab XSDrive-radiostyring med seks manøvrehåndtag.Bag kranen er der monteret et Multilift Ultima kroghejs af typen 18Z.56, der har en tip- og optrækskapacitet på 18 ton. Krogen er hydraulisk tiltbar og forskydelig mellem 1.100 mm og 1.250 mm.Sydvestjysk Brandvæsen holder til i Esbjerg. Beredskabet dækker Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.