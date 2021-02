10 procent af skibene opnåede grøn rabat

Onsdag 10. februar 2021 kl: 12:27

Af: Redaktionen Rabatten er fra Aarhus Havns side et forsøg på at motivere de rederier, der anløber havnen, til at blive mere bæredygtige. Skibene får en rabat på 4,5 procent af skibsafgiften, hvis de opnår mindst 30 point i ESI (Environmental Ship Index), hvor pointene tildeles i forhold til skibenes udledninger af CO2, SOx, NOx og deres mulighed for at modtage landstrøm.Hos Aarhus Havn peger man på, at udfordringen for rederierne er, at deres skibe har lang levetid. Derfor vil den type incitamenter kun få begrænset effekt i begyndelsen, mens den i højere grad vil slå igennem, når rederierne udskifter et eller flere skibe i deres flåde.