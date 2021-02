Italiensk transportvirksomhed investerer i 1.000 lastbiler

Torsdag 4. februar 2021 kl: 12:58

Fakta om Volvo FH med I-Save:

13 liters turbocompound motor på 460 hk (2.600 Nm) eller 500 hk (2.800 Nm)

Ekstra brændstofeffektive bagaksler

Motorer med tomgangslukning

I-Cruise med I-Roll, som justerer hastigheden for at holde brændstofforbruget nede

Servostyringspumpe med variabel flowforskydning

Opdateret I-See

Opdateret I-Shift med software til fjerntransport

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lannutti Group, der opererer i otte europæiske lande, har en flåde på 1.800 lastbiler. Beslutningen om at investere i 1.000 nye Volvo FH lastbiler blev taget efter en lang og omfattende brændstoftest, hvor den nye Volvo FH med I-Save blev sammenlignet med andre lastbiler i en blandet flåde. Resultatet var en anselig brændstofreduktion på 10 procent sammenlignet med en tilsvarende standard Volvo FH med Euro 6-trin C-motor.- Flådefornyelsesprincippet for os i Lannutti Group er at prioritere lavemissionskøretøjer. Bortset fra pålidelighed er de vigtigste faktorer, at holde lastbilens vægt så lav som muligt, hvilket muliggør en højere nyttelast og holder brændstofforbruget på et minimum. Efter den positive testperiode besluttede vi, at alle nye Volvo-lastbiler skulle være I-Save-lastbiler, siger Valter Lannutti, der er administrerende direktør i Lannutti Group.I-Save-versionen af ​​Volvo FH kombinerer en ekstra brændstofeffektiv motor med brændstofbesparende funktioner, der reducerer brændstofforbruget ved fjerntransport. De er også udstyret med yderligere sikkerhedsfunktioner, som eksempelvis vognbaneassistent og opmærksomhedsassistent som forebygger ulykker.Ordren på 1.000 Volvo FH med I-Save leveres til Lannutti i løbet af 2021 og 2022.