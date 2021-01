Entreprenør-virksomhed ruller ud med to nye kasseopbygninger

Onsdag 27. januar 2021 kl: 12:45

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den ene Volvo FM er en tre-akslet forvogn med fuld luftaffjedring, el-hydraulisk styret løbeaksel, Volvo Dynamisk Styring, I-shift automatgearkasse, ni-tons foraksel, tomgangsstop og med mere. Den er leveret med Globetrotter-førerhus, komfort+ førerhuspakke og to køjer. På denne bil har kunden selv stået for overflytning af eksisterende kasse.Den anden bil er en to-akslet Volvo FM med fuld luftaffjedring, Volvo Dynamisk Styring, I-shift automatgearkasse, ni-tons foraksel, tomgangsstop, fabriksmonteret ON-Spot med mere. Den har førerhus med sovekabine og komfort+ pakke.Bilen har fået monteret en ny kasse hos Farre Karosseri udstyret med lift. Kassen er indrettet til mandskab med toilet, vandtank, opbevaring, værksted, kompressor, kran med mere.HP teknik har stået for alt lys, strøm og tilslutning.Bilerne er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.