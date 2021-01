Migranter og skibe i Middelhavet er på dagsordenen

Onsdag 27. januar 2021 kl: 11:33

Af: Redaktionen 38 dage. Så længe sad 27 migranter i Middelhavet ombord på det danske tankskib, Maersk Etienne, før de blev overflyttet til et NGO-skib og derefter landsat.Episoden udspillede sig sidste år i august og september og afslørede et akut behov for at finde ud af, hvordan handelsskibe undgår at blive gidsler i et storpolitisk spil om migranter. Ingen lande var nemlig villige til at lade migranterne gå i land.Torsdag 28. januar inviterer medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, Marianne Vind til virtuel debat om netop migranter i Middelhavet og handelsflådens rolle, og hvordan EU kan hjælpe med at løse problemet.- Danske fartøjer har ofte været involveret i redningsaktioner, når migranter er kæntret i Middelhavet. De gør deres pligt ifølge international havret, men Mærsk Etienne-sagen viste os, at situationen ikke er holdbar. Den langsigtede løsning er selvfølgelig at få stoppet menneskesmuglerne, der bedriver forretning på migranternes ønske om at komme til Europa. Men på kortere bane skal vi have sikret klarhed for branchen, siger Marianne Vind.Danske Rederier har bistået med at arrangere og ser frem til en god debat.- Det var en helt uacceptabel situation for alle involverede, da Maersk Etienne lå for anker i over en måned i Middelhavet sidste år. Kaptajnen, besætningen og rederiet stod i en fastlåst situation efter at have udført deres juridiske og moralske pligt, og dag for dag blev situationen - også for migranterne - mere og mere uholdbar. I sidste ende kom der en humanitær løsning, men EU-systemet kom til kort, og derfor er det godt med en drøftelse af, hvordan EU kan være med til at sikre, at noget lignende ikke sker igen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Migranterne ombord på Maersk Etienne blev overført til ’Mare Jonio’, efter det lægefaglige personale om bord på NGO-skibet vurderede, at migranternes tilstand krævede øjeblikkelig behandling.Udover Marianne Vind vil repræsentanter fra EU-Kommissionen, rederierne og NGO’er blandt andetholde oplæg til det virtuelle debatmøde torsdag.Debat og oplæg foregår på engelsk. Der kræves tilmelding for at deltage.





her:





Program:



10:00 - 10:05: Welcome and introduction, Marianne Vind, MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.



10.05 - 10:10: Setting the scene, Anne H. Steffensen, Director General and CEO, Danish Shipping.



10:10 - 10:25 A real life case - The Maersk Etienne Case, Tommy Thomassen, Chief Technical Officer, Maersk Tankers.



10:25 - 10:35 The impact on the seafarers, Estelle Brentnall, Head of Maritime, ETF - European Transport Workers' Federation.



10:35 - 10:45 The role of the NGOs, Marie Naass, Secretary General, Sea-Watch.



10:45 - 10:55 The situation for merchant vessels, Martin Dorsman, Secretary General, ECSA - European Community Shipowners’ Associations.



10:55 - 11:05 European approach to SAR under the Pact on migration and asylum, Michael Shotter, Director for Migration and Protection, European Commission, DG HOME.



11:05 - 11:25 Panel discussion and Q&A



11:25 - 11:30 Summing-up, Marianne Vind, MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.



Interesserede kan se mere10:00 - 10:05: Welcome and introduction, Marianne Vind, MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.10.05 - 10:10: Setting the scene, Anne H. Steffensen, Director General and CEO, Danish Shipping.10:10 - 10:25 A real life case - The Maersk Etienne Case, Tommy Thomassen, Chief Technical Officer, Maersk Tankers.10:25 - 10:35 The impact on the seafarers, Estelle Brentnall, Head of Maritime, ETF - European Transport Workers' Federation.10:35 - 10:45 The role of the NGOs, Marie Naass, Secretary General, Sea-Watch.10:45 - 10:55 The situation for merchant vessels, Martin Dorsman, Secretary General, ECSA - European Community Shipowners’ Associations.10:55 - 11:05 European approach to SAR under the Pact on migration and asylum, Michael Shotter, Director for Migration and Protection, European Commission, DG HOME.11:05 - 11:25 Panel discussion and Q&A11:25 - 11:30 Summing-up, Marianne Vind, MEP, Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.