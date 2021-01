Hollandsk lastbilproducent gør elektrisk bydistribution lettere

Onsdag 27. januar 2021 kl: 11:26

Af: Redaktionen DAF Trucks introducerer LF Electric, en fuldelektrisk nulemissionslastbil til distribution i by- og nærområder med en rækkevidde på 280 kilometer.DAF var den første europæiske lastbilproducent, der lancerede en fuldelektrisk trækker: CF Electric med en vogntogsvægt på op til 37 ton - primært til distribution til supermarkeder og transport mellem byer. For nylig udvidede DAF sit sortiment af elektriske lastbiler med en tre-akslet CF Electric forvogn med styret bagaksel med en vogntogsvægt op til 29 ton, der er ideel til elektriske renovationsoopbygninger.Det er DAF's elektriske erfaringer med CF-modellerne, der danner basis for den nye LF Electric, som er blivet udviklet i samarbejde med amerikanske Dana Inc., der blandt andet leverer elektriske drivliner til store og små køretøjer.Elmotoren i LF Electric leverer 250 kW nominel effekt (370 kW maksimal effekt) og et nominelt moment på 1.200 Nm (3.700 Nm maksimalt moment). Effekten leveres af en LFP-batteripakke (litium-jernfosfat) med et bruttoenergiindhold på 282 kWh (254 kWh effektivt). Dette giver LF Electric en nulemissionsrækkevidde på op til 280 kilometer, hvilket er mere end nok til at dække transportvirksomhedernes behov i forbindelse med by- og nærdistribution.Den nyeste generation batterier DAF bruger såkaldte LFP-batterier (litium-jernfosfat) på alle fuldelektriske køretøjer. Det er batterier i den nyeste generation, som af hensyn til miljøet hverken indeholder kobolt eller magnesium. Desuden er de bedre pakket, hvilket resulterer i en højere energitæthed pr. liter - og batteriets kemi sikrer høj termiske sikkerhed. For at understrege DAF's tillid til deres ydeevne, pålidelighed og holdbarhed leveres LFP-batterierne med seks års garanti.Langsom og hurtig opladning En særlig egenskab ved den nye DAF LF Electric er det "kombinerede ladesystem", som gør det muligt at oplade lastbilen via det almindelige elnet og er ideelt, når lastbilen vender tilbage til sin base sidst på dagen.









Ved langsom opladning (400 V AC, 22 kW, 3-faset) kan batteripakken oplades fra 20 procent til 80 procent på 6,5 timer. En fuld opladning (0 procent til 100 procent) tager op til 12 timer. Hvis dedikeret udstyr er til rådighed, vil hurtig opladning af batterierne (650 V DC, 150 kW) fra 20 procent til 80 procent tage 60 minutter, og en fuld opladning vil tage 2 timer.





e-PTO kan leveres

Den nye DAF LF Electric kan leveres med et 400 V e-PTO som ekstraudstyr til drift af udstyr som f.eks. en elektrisk køleinstallation eller en elektrohydraulisk kran. Dette eliminerer behovet for en separat generator, og resultatet er en nulemissionsdistributionslastbil.





To akselafstande LF Electric leveres til at begynde med som en 19 ton forvogn med en akselafstand på enten 5,3 eller 5,85 meter. Lastbilen har en tilladt vægt på 11.700 kg for karosseri og nyttelast, hvilket DAF angiver som tilstrækkeligt til de fleste distributionsopgaver i by- og nærområder.





Produktionen af DAF LF Electric, som er udviklet i tæt samarbejde med amerikanske Dana Inc, starter på Leyland Trucks i Storbritannien i maj.









DAF oplyser til transportnyhederne.dk, at samarbejdet med VDL fortsætter, når det gælder elektriske DAF CF-modeller.





DAF LF Electric | forvogn - Tekniske specifikationer:

Chassis: 19 ton, 4x2

Akselafstand: 5.300 mm - 5.850 mm

Chassisvægt:7.300 kg

Nyttelast:11.700 kg

Elmotor: Dana, permanent magnet

Effekt: 250 kW (nominel) / 370 kW (maksimal)

Moment:1.200 Nm (nominelt) / 3.700 Nm (maksimalt)

Batterikapacitet: 282 kWh (254 kWh effektivt) R

ækkevidde for en fult opladet lastbil:op til 280 km



Hurtig opladning ved 150 kW:

20 procent - 80 procent: 1 time

0 procent - 100 procent: 2 timer

Langsom opladning natten over ved 22 kW:

20 procent - 80 procent: 6,5 timer

