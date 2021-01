Østjysk kommune vil have genåbnet station efter 46 år

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Beregningerne viser, at der vil være 809 passagerer, som dagligt vil benytte et muligt kommende togstop i Hovedgård.- Vi har igennem længere tid haft et lokalt ønske om at få genåbnet Hovedgård Station, fordi vi ved, at det vil skabe stor værdi for rigtig mange mennesker i og omkring Hovedgård. Derfor er vi også meget begejstrede for, at vi nu har en rapport, der bakker os op og viser, at passagerpotentialet er rigtig stort, siger Ejvind Olsen, der er formand for Hovedgård Lokalråd.Det er analyseinstituttet Rambøll, som via Trafikstyrelsens beregningsmetode til estimering af fremtidige passagertal har beregnet passagergrundlaget. Analysen bygger på reelle passagertal fra sammenlignelige byer, som har fået etableret stationer, og den viser, at passagerpotentialet er større i Hovedgård end alle de øvrige stationer i analysen.- Hele Horsens Kommune er i en fantastisk vækst, og det gælder også lokalområdet og hele oplandet omkring Hovedgård. Hvert år vokser kommunen med ca. 1000 nye indbyggere, og den udvikling kræver, at infrastrukturen følger med. Genetablering af togstoppet i Hovedgård er derfor en rigtig fornuftig løsning, som vil give rigtig mange pendlere et attraktivt og bæredygtigt alternativ til bilen. Det er jeg glad for, at vi nu har en grundig og solid analyse, som bakker op omkring, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen.Hovedgård Station blev oprindeligt åbnet i 1868 og nedlagt som station i 1974. Bygningen og perronen står stadig i god stand og både regionaltog og InterCity-tog kører mange gange dagligt forbi perronen. Rapporten peger i det lys også på, at genåbningen af Hovedgård Station vil kræve minimale omkostninger og formentlig vil kunne presses ind i den eksisterende køreplan, uden at koste ekstra rejsetid for de øvrige passagerer.- Vi har nu sendt rapporten videre til transportministeren og Folketingets transportudvalg, og så håber vi, at de vil se positivt på tallene og tage dem med ind i de kommende infrastrukturforhandlinger, siger Peter Sørensen.