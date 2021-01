Havn-kran på Djursland går elektrisk

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 17:00

Af: Redaktionen Den elektriske Liebherr LHM 550 havnekran, som forventes leveret til marts. (Foto: Liebherr)- Kraner og andre store maskiner, der håndterer materiel på de danske havne, kræver store mængder diesel og udleder CO2, når de losser og laster. Derfor betragter vi omstillingen til elektriske maskiner som et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere omstilling, siger Henrik Carstensen, der er administrerende direktør hos Grenaa Havn A/S.- Indkøbet af Liebherr-mobilkranen understøtter FN’s verdensmål 7 (Bæredygtig energi), som er et af de mål vi arbejder med i vores nye 2025 strategi. Ved at ombygge kranen til at kunne køre på el, reducerer vi CO2-udledningen betydeligt med 275 ton pr. år i forhold til Gottwald-kranen, som vi erstatter. Derved nedbringer vi også vores kunders klimaaftryk ved håndteringen af gods over kaj, siger han videre.Intelligent teknologi effektiviserer håndteringen af materiel Kranen er udstyret med intelligente funktioner som ergonomisk styring og avanceret software, der både hjælper kranens operatører og garanterer en øget produktivitet.- Med den avancerede software blandt andet ”teach in-funktionen”, automatiseres materialehåndteringen så operatøren ikke skal losse og laste manuelt. Det betyder, at kranen kan køre flere cyklusser i timen, hvilket effektiviserer operationerne markant, siger Henrik Carstensen.Den 467 tonstunge kran har en løftekapacitet på 144 ton på 20 meter og 40 ton på 54 meter - og en 360 graders mobilitet. Dette sikrer en høj manøvredygtighed, som gør den velegnet til omfattende operationer som håndtering af bulk, skrot og projektlaster på de fortsat større skibe, der anløber kajen eller som STS-operationer (ship-to-ship).







- Med vores kajnære havnearealer og centrale beliggenhed, er Grenaa Havn en ideel hubhavn med optimale betingelser for effektiv distribution i hele landet. Sammenholdes dette med vores sikre opbevaringsarealer og effektive udstyr som den nyindkøbte Liebherr kran, så lever vi op til vores målsætning om at kunne levere kundetilpassede serviceydelser af høj kvalitet til selv de mest omfattende projekter, lyder det fra Henrik Carstensen.







