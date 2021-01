Teknisk universitet skal lede forskning i motorer til elektro-fuels

Tirsdag 26. januar 2021 kl: 12:26

Adgang til verdens største ekspertise

Af: Redaktionen DTU Mekaniks forsøgsopstilling til måling af slid i motorer. Til højre Jesper Schramm sammen med seniorforsker Rasmus Cordtz og forskningsassistent Thomas Berg. (Foto: DTU Mekanik)Det internationale Energiagentur, IEA, har valgt professor Jesper Schramm fra DTU Mekanik som formand for det teknologiprogram, der omhandler avancerede motorbrændstoffer. Danmark er på flere felter helt i front på området - blandt andet med forskning i, hvordan alternative brændstoffers påvirker motorer.- De næste år får vi med formandsposten mulighed for i stor udstrækning at præge den internationale indsats. Teknologiprogrammet samler typisk kræfterne på tværs af medlemskredsen, der omfatter alle de store nationer inden for forskning i brændstoffer og motorer. I de kommende år vil særligt de alternative brændstoffer, som også går under betegnelsen e-fuels eller Power-to-X blive prioriteret, siger Jesper Schramm.DTU og danske virksomheder får med formandsskabet en særlig adgang til verdens største ekspertise på området. Det er ikke mindst interessant for nogle af de store projekter, der i øjeblikket er på tegnebrættet. I 2020 lancerede en række store danske virksomheder og interesseorganisationer en fælles plan om, hvordan de i de kommende år vil udnytte strøm fra eksempelvis havvindmøller ved Bornholm til at producere brint og e-fuels i et anlæg, der bliver placeret i Storkøbenhavn.Brændstofferne kan efterfølgende anvendes i busser, lastbiler, skibe og fly. Ligesom danske MAN Energy Solution har annonceret, at de i løbet af de kommende år vil introducere en skibsmotor, der anvender e-fuel, ammoniak, som brændstof.Projekter på DTU har i de senere år undersøgt, hvordan eksempelvis metanol eller ammoniak påvirker den type motor, der typisk anvendes af lastbiler, busser og skibe. Fra starten var opgaven at undersøge indflydelsen af svovl fra skibsbrændstoffer i forbindelse med ”slow steaming”, der anvendes af rederierne for at sejle så brændstoføkonomisk som muligt. Det viste sig hurtigt, at udskillelse af vand, der er særlig stor ved anvendelse af alternative brændstoffer, udgjorde et langt større problem.- Vand er blandt andet et problem for effektiviteten af smøreolien i motoren. Utilstrækkelig smøring medfører øget slid i motorerne. Vi vil derfor meget gerne forske videre i, hvornår og hvordan vandet dannes ved forbrænding af for eksempel metanol og ammoniak, så vi kan begrænse denne type slitage af motorerne fremadrettet, siger Jesper Schramm.DTU skal varetage formandskabet for IEA’s motorbrændstof-teknologiprogram i foreløbig to år.