Norsk lavprisflyselskab lægger ny plan med fokus på Europa

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 18:00

Af: Redaktionen Norwegian's nye forretningsplan fokuserer på den nordiske kerneforretning og på at operere et europæisk netværk med udspring i de nordiske lande. Selskabet skal fortsat tilbyde konkurrencedygtige priser på rejser i Norge, i Norden og til vigtige destinationer i Europa.- Flyvninger i og fra de nordiske lande til resten af Europa har altid været selve rygraden i Norwegian's rutenetværk, og det er dette, der danner grundlag for, hvordan Norwegian skal se ud fremover, siger koncernchef i Norwegian, Jacob Schram.Planen indebærer, at cirka 50 fly vil være i drift på markeder i 2021, hvilket gradvist øges til omkring 70 fly i 2022. Norwegian sigter på at reducere gælden betydeligt til cirka 20 milliarder norske kroner og på at hente fire til fem milliarder norske kroner i frisk kapital igennem en kombination af en emission med fortrin til eksisterende aktionærer, en rettet emission til nye aktionærer og andre former for egenkapital. Selskabet oplyser, at det har modtaget konkret interesse for deltagelse i emissionen. Norwegian har også for nylig fremsendt en henvendelse til den norske regering om mulig statslig deltagelse baseret på den nye forretningsplan.- Det er en robust forretningsplan, som vil give Norwegian en ny start. Ved at fokusere på vores kortdistancenetværk er målet at tiltrække investorer, servicere vores kunder og ikke mindst bidrage til at sikre arbejdspladser, sund konkurrence og understøtte turismebranchen i Norge, de nordiske lande og Europa, siger Jacob Schram.Norwegian fremhæver, at corona-pandemien har haft store konsekvenser for hele luftfartsindustrien. Rejserestriktioner har påvirket efterspørgslen dramatisk, særligt på langdistanceflyvninger, og hele Norwegian's Dreamliner-flåde har stået parkeret siden marts. Der er fortsat stor usikkerhed om fremtidens efterspørgsel. Med sådanne forudsætninger er Norwegian's langdistanceoperation ikke levedygtig, og selskabet har derfor besluttet at afvikle den. Som konsekvens har bestyrelserne i datterselskaberne i Italien, Frankrig, Storbritannien og USA, der primært har ansatte knyttet til langdistance, kontaktet insolvensbehandlere. Norwegian vil fortsat vurdere profitable markedsmuligheder fremover i takt med, at de negative virkninger af pandemien aftager.- Vores væsentligste fokus nu er at bygge et stærkt og lønsomt Norwegian, sådan at vi kan sikre så mange arbejdspladser som muligt fremover. Vi forventer ikke, at efterspørgslen på langdistanceflyvninger vil genoprettes foreløbigt, og vores fokus er derfor at udvikle vores kortdistancenetværk, når vi kommer ud af reorganisationsprocessen. Beslutningen påvirker desværre mange af vores medarbejdere, og på den måde er det en tung beslutning at træffe. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de berørte kolleger for deres store engagement og mangeårige indsats i Norwegian, siger Jacob Schram.Kunder med flyrejser, der berøres af ændringerne, vil blive kontaktet direkte, og fremtidige rejser, der må aflyses, vil blive refunderet. Den irske reorganiseringsproces og den norske rekonstruktion fortsætter som planlagt. Planerne, der nu er lagt frem, er genstand for godkendelse i begge disse processer, støtte fra kreditorer og derefter retslig godkendelse.