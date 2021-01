Entreprenørforretning i Vestjylland tipper med ny tre-akslet kærre

Tirsdag 19. januar 2021 kl: 12:42

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede kærre er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejset i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Trækket er højdejusterbart i fire trin af 50 mm.Tipkassens er leveret med tophængte sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med bundhængslet, så de også kan klappes ned. Bagklappen er to-delt, hvor øverste del er fremstillet i 40 mm alu-profiler, mens nederste del er fremstillet i 6 mm Hardox-stål og virker som asfaltskuffe ved åbning.







Kassens front er fremstillet i 3 mm stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin. Bund og sider er isoleret, så kærren kan bruges til transport af varm asfalt. Kærren har øverst en blå rullepresenning monteret på 70 mm aluminiumsrør.





Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Der er monteret lift på første og tredie aksel.





Den nye tipkærre er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









