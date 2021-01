Vognmand i Frederiksværk har fået nyt værktøj

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 13:01

Af: Redaktionen Opbygningen med kran og hejs, der er foretaget hos opbyggervirksomheden Sawo's afdeling i Køge, består af en HIAB X-HiPro 262 EP-5 CD-kran og et Sawo CLF425S-3W-hejs.Kranen er en mellemklasse-kran på 26 tm med fem hydrauliske udskud, der giver en rækkevidde på op til 15,1 meter. Med kranen følger en CombiDrive 3-radiostyring.Sawo-wirehejset er et CLF425S-3W med en tipkapaciet på 25 ton. Det har hydraulisk udskydbar centermonteret kofanger. Kofangeren er med følere tilsluttet hejsets hydraulik, så wirehejset ikke kan tippe, uden at kofangeren er kørt ind.Derudover er der monteret en værktøjskasse.