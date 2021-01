- Chauffør måtte betale stor bøde for manipulation med fartskriver

Fredag 8. januar 2021 kl: 16:58

Bøde og lovliggørelse af udstyr



Fakta om de tekniske forhold:

Lastbilens takograf var påsat en afbryder, som modtog signal fra en ombygget bilnøgle, der fungerede som fjernbetjening

Fjernbetjeningen og afbryderen fungerede således, at hastighedssignalet fra gearkassen og det sekundære hastighedssignal fra motorstyringen blev afbrudt

I instrumentbrættet kunne betjentene se en fejlmelding om defekt takograf, når der blev trykket på fjernbetjeningen

De manipulerede dele blev fjernet, og en lovliggørelse af lastbilen vil løbe op i 15.000-20.000 kroner

På billedet ses de manipulerede dele i lastbilen: Takografen bagerst, den installerede afbryder længst til venstre, den ombyggede bilnøgle forrest og impulsgiver til gearkassen i højre side. (Foto: Tungvognscenter Øst, Midt- og Vestsjællands Politi)







Afbryderen slukker for signalet til takografen, hvilket lastbilens instrumentbræt indikerer. (Foto: Tungvognscenter Øst, Midt- og Vestsjællands Politi)









Betjenten i patruljevognen spottede lastbilen på motorvejen om natten, og herefter fulgte han efter den i nogen tid frem til Cementvej i Solrød, hvor den blev bragt til standsning for en rutinemæssig kontrol. Ved kontrollen af takografen bemærkede betjenten, at data og chaufførens førerkort havde uregelmæssigheder.- Idet betjenten havde fulgt efter lastbilen i nogen tid, passede de optegnede data ikke med køretiden. Chaufføren havde altså manipuleret med takografen under den køretur, hvor betjenten fulgte efter, og derfor blev betjenten opmærksom på manipulationen. Chaufføren kunne sætte takografen ud af drift med fjernbetjeningen, hver gang han var ved at løbe tør for køretid, forklarer Henrik Fobian.Manipulationen skulle medvirke til, at chaufføren kunne køre med kortere hvil eller i længere sammenhængende stræk, end loven tilskriver.- Vi ser med jævne mellemrum forskellige forsøg på at snyde med køre-hviletiden. Det er bare utrolig farligt at have chauffører bag rattet i tunge køretøjer, som ikke har fået hvil og pauser, og som derfor kan være uopmærksomme under kørslen eller måske ligefrem kan falde i søvn bag rattet, siger Henrik Fobian.Chaufføren og virksomheden blev samlet præsenteret for en bøde på 72.000 kroner, hvoraf chaufføren skulle betale en tredjedel af beløbet.Bøden blev betalt, men lastbilens udstyr afventer stadig på at blive bragt i lovlig stand, hvilket formentlig vil løbe op i yderligere 15.000-20.000 kroner, før lastbilen får lov at fortsætte.