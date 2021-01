Grenaa-vognmand kører ud med senge-trailer

Torsdag 7. januar 2021 kl: 12:09

Af: Redaktionen Traileren, der er af typen STZ-VL 2 A, har en 30 ton svanehals og to 12 tons luftaffjedrede aksler, hvilket bringer trailerens tilladte totalvægt op på 54.000 kg, når den kører som blokvogn.Svanehalsen kan frakobles, så traileren kan læsses forfra. Det flade lad har en byggehøjde på 220 mm og kan trækkes ud. Bagerst kan sengen skilles fra akslerne, så der kan monteres ekstra vanger og derved opnå et længere lad.Aksel-sektionen er udstyret med gravearms-grøft, som måler 2.865 x 760 mm.Alle trædeflader har skridsikker belægning.Traileren er udstyret med en Goldhofer-værktøjskasse, som er monteret på svanehalsen, Wabco Smartboard, centralsmøringsanlæg af fabrikatet Bekamax med to smørepumper, Bosch el-hydraulisk aggregat og EasyControl radiofjernbetjening til styring og indsporing af aksler.Chassiset er svejst i højkvalitets finkornsstål, metalliseret og lakeret i en farve, der matcher farverne hos Vognmand Lars Svith.