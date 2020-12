Lastbilchauffører manglede hviletid - og kan se frem til kørselsforbud

Mandag 21. december 2020 kl: 12:38

Af: Redaktionen Da politiet skulle gennemse de optegnede køre-hviletider i lastbilens takograf, kunne betjentene konstatere, at lastbilen 11 gange inden for de seneste 28 dage havde været ført uden, at chaufføren havde sat sit førerkort i, hvilket politiet tager som et tegn på bevidst snyd med køre-hviletiderne.Blandt kørslerne uden førerkort var den ene tur på over 670 kilometer, hvor også hviletiden var overskredet. Hvileperioden havde været tre timer, mens det mindst tilladte hvil i perioden skulle have være ni timer. Dermed havde chaufføren kørt i over 19 timer på et døgn - det tilladte ansat er 10 timer.Chaufføren kan sammen med hans bulgarske vognmand derfor se frem til en bøde på over 200.000 kroner samlet. Ifølge politiet skal chaufføren møde i retten, da han står til ubetinget at miste retten til at køre i Danmark i seks måneder.Lastbilen blev tilbageholdt af Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi og vil først blive frigivet, når bøden er betalt.