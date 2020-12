Elementer kommer med nedbygget fra Østjylland

Torsdag 10. december 2020 kl: 13:43

Af: Redaktionen Den nye nedbyggede sværlasttrailer har et chassis, der er bygget op over en centralvange opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger og monteret med en rustfri værktøjskasse i hver side. Trailerens kantrammen er opsvejst i UNP 200-profiler, mens bunden er udført i 38 mm hårdttræsplanker. I trailerbunden er der to gange seks kæpstokkehuller med tilhørende kæpstokke i magasin.Traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredje aksel er med lift med automatisk hæve- og sænkning.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Taasinge Elementer A/S blev etableret i 1971 og er en af Danmarks ældste producenter af præfabrikerede tag- og facadeelementer. Virksomheden, der har produktionsanlæg på Taasinge, i Hampen i Midtjylland og i Sindal i Vendsyssel samt i Letland, beskæftiger 180 medarbejdere.