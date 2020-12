Lavprisflyselskab ligger 95 procent under sidste års passagertal

Fredag 4. december 2020 kl: 15:09

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Norwegian oplyser også, at belægningsgraden i de fly, der fløj, lå på 44,4 procent, hvilket et et fald på 39 procentpoint i forhold til november sidste år, hvor belægningsgraden var 84,4.- Pandemien har fortsat en negativ indvirkning på vores drift. Med rejserestriktioner i hele Europa er efterspørgslen meget lav. Det er imidlertid rigtigt gode nyheder for luftfarten, at der snart kommer vacciner, og vi vil deltage i konkurrencen om kunderne, når mulighederne for at rejse kommer tilbage. Vores mål er at skabe et finansielt stærkt og konkurrencedygtigt flyselskab med en ny finansiel struktur, en tilpasset flådestørrelse og et styrket tilbud til vores kunder, siger koncernchef i Norwegian, Jacob Schram.Han konstaterer, at bookingerne op mod jul er gode, og oplyser, at Norwegian har indsat 62 ekstra afgange.I alt gennemførte Norwegian 72,7 procent af de planlagte flyvninger i november, og af disse var punktligheden på 94,8 procent.