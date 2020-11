Taxi-selskab med omkring 1.800 taxier kører ind i Herning

Mandag 23. november 2020 kl: 18:00

10 procent rabat på app-bestillinger

Kortere ventetid

Samarbejde på tværs af bygrænser

Om Dantaxi 4x48 A/S:

På landsplan er cirka 1.800 taxier tilsluttet Dantaxi - heraf kører de cirka 175 på el

Selskabet udfører taxikørsel i 75 af Danmarks 98 kommuner, og er Danmarks største taxiselskab

Alle selskabets taxier er monteret med afskærmning og fastgjorte spritdispensere

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter 80 år med samme elskab på taxiområdet, får folk, der har brug for en taxi i Herning-området, dermed et alternativ..Dantaxi's kommercielle direktør Vibeke Wolfsberg er overbevist om, at der er plads til to taxiselskaber i Herning. Hun forklarer, hvorfor hun mener, at der er kunder til de nye vogne i en tid, hvor branchen ellers er presset af Corona-krisen:- Vi skiller os ud på den måde, at vi har installeret COVID-19-tiltag i alle vores biler i form af afskærmning mellem for- og bagsæde samt håndsprit. Der er i en tid med fortsat utryghed i forhold til smitterisiko, efterspørgsel på taxier, hvor sikkerhed for kunden er i højsædet, siger hun.Vibeke Wolfsberg peger på, at det på ganske få måneder er lykkedes selskabet at få et solidt fodfæste på nye markeder, men at selskabets COVID-tiltag ikke er hele forklaringen:- Senest i Odense, hvor vi kom til i august, har vi oplevet en tiltagende efterspørgsel på vores vogne. Indstilling til service og lokalkendskab er de vigtigste kriterier, når vi ansætter men mange kunder, måske især de unge, er særlig glade for, at de sparer 10 procent, når de bestiller en taxi med vores app, siger hun.Jesper Cortés er en af Hernings nye vognmænd, og han er klar bag rattet i en af byens 20 nye taxier. Han glæder sig til at komme i gang og har en klar forventning til, hvad det kommer til at betyde for taxikørslen i Herning.- Det kommer til at betyde kortere ventetid på at få en taxi og sund konkurrence til gavn for herningenserne, siger han.Jesper Cortés har 19 års erfaring som taxichauffør, heraf det sidste halvandet år som selvstændig vognmand. Han lever dermed op til Dantaxi's krav om, at chaufførerne skal have et godt lokalkendskab. Trods sin erfaring indrømmer han, at 2020 har været en speciel tid at være chauffør i, for som så mange andre har han også set sin hverdag forandret af Coronasmittens indtog.- Det har da betydet tilpasninger, men jeg og mine kolleger har vænnet os til at køre med mundvisir eller mundbind. Vi har et servicekoncept vi følger, og det kommer hurtigt til at ligge på rygraden. Dantaxi var de første, der indførte afskærmning mellem for og bagsæde, og vi rengør bilens berøringsflader efter hver tur, påpeger han.De 20 nye taxier i Herning indgår i samarbejde med taxier fra nærliggende kommuner som Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle og Billund, hvor Dantaxi i forvejen er repræsenteret. Hernings nye taxier er fra starten koblet på Dantaxi's landsdækkende app. Har man allerede app'en installeret, virker den også i Herning. Er man ikke til app'er og smarte telefoner, kan man bestille en Dantaxi i Herning via et gammeldags telefonopkald.