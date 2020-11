Hollandsk kranbil har dansk kran og støtteben i fronten

Fredag 20. november 2020 kl: 11:45

Stor HMF-kran med flyjib



Leveret med ny udtrækstrailer

Fakta om K. Hansen Transports nye DAF XF 480:

Chassis:

Fire-akslet DAF FAX 8x2*6-chassis med to gange ni-tons foraksler med parabelaffjedring samt 11,5 + 7,5 tons luftaffjedret bogie med styrbar aksel bagest. Fortil er chassiset udrustet med ekstra tværbom for montering af frontstøtteben samt ekstra forstærkning udvendigt på chassiskropppen. Derefter en 160 mm sandwich-underramme med indvendige krydsforstærkninger helt bagud til den ekstra støttebensbom.





Drivline:

12,9 liters DAF MX13-motor på 483 hk med MX-motorbremse, 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskifte og kraftudtag for direkte hydraulikpumpe-montering samt enkeltreduceret trækaksel med 2,53:1 i udveksling og mekanisk differentialespærre.





Førerhus:

Spacecab sovekabineførerhus med mellemhøjt tag, luksusstole med læderindtræk, læderrat, ekstra knappolstring af Fix Autopolstring, køleskab, oliefyr, ACC fartpilot, AEBS nødbremsesystem samt fremflyttet sensor for afstandsradar foran frontstøtteben, ekstra fjernlygter integreret i Spacecab-taget.





Opbygning:

HMF 7020 K7-kran med syv hydrauliske udskud samt K6 flyjib med seks hydrauliske udskud, dobbelt rørføring ført frem til to ekstra hydrauliske funktioner, HMF elektronisk EVS sikkerhedssystem, radiostyring med fjernbetjening, to svingbare hovedstøtteben, ekstra støttebensbom bagtil med to ekstra støtteben samt integreret frontstøtteben, flytbar Jost drejeskammel, integreret hydraulikolietank under kranarm, høj galge med el- og luftforbindelser til sættevogn, alu-afdækning med kantskinne foran og bagved chassis, værktøjskasser integreret i højre side. Opbygningen udført af HMF i Galten, mens detaljer som bl.a. indbyggede lygter i taget er udført af PM Lastvognsservice i Hedensted.





Lakering:

Fabrikslakeret førerhus, opbygning og undervogn metalliseret og malet af Carsten Noer Storvognslakering.









Fire-akslet DAF FAX 8x2*6-chassis med to gange ni-tons foraksler med parabelaffjedring samt 11,5 + 7,5 tons luftaffjedret bogie med styrbar aksel bagest. Fortil er chassiset udrustet med ekstra tværbom for montering af frontstøtteben samt ekstra forstærkning udvendigt på chassiskropppen. Derefter en 160 mm sandwich-underramme med indvendige krydsforstærkninger helt bagud til den ekstra støttebensbom.12,9 liters DAF MX13-motor på 483 hk med MX-motorbremse, 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskifte og kraftudtag for direkte hydraulikpumpe-montering samt enkeltreduceret trækaksel med 2,53:1 i udveksling og mekanisk differentialespærre.Spacecab sovekabineførerhus med mellemhøjt tag, luksusstole med læderindtræk, læderrat, ekstra knappolstring af Fix Autopolstring, køleskab, oliefyr, ACC fartpilot, AEBS nødbremsesystem samt fremflyttet sensor for afstandsradar foran frontstøtteben, ekstra fjernlygter integreret i Spacecab-taget.HMF 7020 K7-kran med syv hydrauliske udskud samt K6 flyjib med seks hydrauliske udskud, dobbelt rørføring ført frem til to ekstra hydrauliske funktioner, HMF elektronisk EVS sikkerhedssystem, radiostyring med fjernbetjening, to svingbare hovedstøtteben, ekstra støttebensbom bagtil med to ekstra støtteben samt integreret frontstøtteben, flytbar Jost drejeskammel, integreret hydraulikolietank under kranarm, høj galge med el- og luftforbindelser til sættevogn, alu-afdækning med kantskinne foran og bagved chassis, værktøjskasser integreret i højre side. Opbygningen udført af HMF i Galten, mens detaljer som bl.a. indbyggede lygter i taget er udført af PM Lastvognsservice i Hedensted.Fabrikslakeret førerhus, opbygning og undervogn metalliseret og malet af Carsten Noer Storvognslakering.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg er rigtig stolt af denne levering, for den er så vidt jeg ved den første DAF XF i Danmark, der er leveret med et integreret frontstøtteben, siger Carsten Lykke og fortsætter:- Jeg er samtidig meget glad for den tillid, som min mangeårige kunde, vognmandsfirmaet K. Hansen Transport A/S i Vejen, har vist ved at lade mig stå i spidsen for dette projekt med Højbjerg Maskinfabrik i Galten som leverandør af både kran, trækkeropbygning og det unikke frontstøtteben.K. Hansen Transport A/S servicerer alle typer kunder med behov for kran- og montageopgaver, både private, i landbruget og i byggeriet. K. Hansen Transport har syv kranbiler og har gennem de seneste godt fire år fået leveret flere af sine kranbiler gennem Lastbilmægleren. Det har eksempelvis være en DAF XF-forvogn med en 42 tm Palfinger kran med flyjib, en DAF XF-trækker med 34 tm Palfinger kran med flyjib, to DAF XF-trækkere med 26 tm HMF kraner og en DAF CF-forvogn med en 95 tm HMF-kran med flyjib.- For os i K. Hansen Transport er det essentielt, at vi får leveret biler, der først og fremmest er brugbare og effektive men som desuden også afspejler den professionelle vognmandsvirksomhed, som vi gerne vil vise vi er, siger driftsleder Preben Jørgensen fra K. Hansen Transport.Den store HMF 7020-kran er af typen K7, hvilket betyder, at den har syv hydrauliske udskud. Den er desuden udrustet med en K6 flyjib med yderligere seks udskud, hvilket gør den velegnet til løft af eksempelvis byggeelementer, der kræver en kran med stor rækkevidde. Medvirkende til dette er den avancerede opbygning med ekstra forstærkninger af kranbilens chassis og en avanceret underramme af sandwich-konstruktion. Den strækker sig fra bagkant af førerhuset hen under kranen og de integrerede hovedstøtteben til den ekstra støttebensbom bagerst, så alle kranbilens fem støtteben er forbundet og udgør et vridningsstabilt fundament.- Carsten Lykke kender vores behov og kan skræddersy effektive løsninger til de kørsels- og løfteopgaver, vi udfører. Hans tekniske indsigt er meget stor, og han er rigtig god til at koordinere selv komplicerede opgaver mellem forskellige underleverandører, siger Preben Jørgensen og fortsætter:- Carsten Lykke er desuden en detaljens mand, der får tingene gjort i aftalt kvalitet, til aftalt tid og til aftalt pris. Det er derfor, vi bruger ham i stedet for individuelle leverandører, hvor vi selv skulle bruge tid og energi på at holde styr på alle detaljer.Den nye DAF XF480 var ved leveringen til K. Hansen Transport tilkoblet en ny nedbygget udtrækstrailer - en såkaldt hurtigløber - fra Bodex i Polen. Den tre-akslede hurtigløber er 11,5 meter lang i sammenskubbet position med en 4 meter lang repos og et 7,5 meter nedbygget lad. Den nedbyggede del kan trækkes ud og dermed forlænges med yderligere 5 meter til i alt 12,5 meter. Hurtigløberen er udstyret med fuld luftaffjedring på alle de tre aksler, hvoraf den bageste er medstyrende og kan hæves manuelt ved tomkørsel.Allerede ved leveringen af den nye DAF XF480 besluttede K. Hansen Transport sig for at lægge endnu en bestilling hos Carsten Lykke på endnu en krantrækker af helt tilsvarende type.