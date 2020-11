Containertransportør tager gassen af landbruget

Mandag 2. november 2020 kl: 08:54

Af: Redaktionen Baggrunden for investeringen er, at klimaet ikke venter på den grønne omstilling, og det vil Dania Connect A/S heller ikke.- Vi kommer ikke til at købe fossilt gas, men derimod organisk biogas fra det danske landbrug. Herved skabes ikke bare en klimaneutral, men en klimapositiv transport, lyder det fra Dania Connect A/S.Det positive regnskab skyldes i korte træk, at metan fra landbruget omdannes til grøn biogas i biogasanlæg i stedet for at blive ledt direkte ud i luften. Metan belaster klimaet betydeligt mere end CO2. Det til kommer, at metan fra landbrugsproduktion fremkommer i en naturlig cyklus i driften af landbrug. Planterne optager CO2-fra luften - og plantedele med en del af dennne CO2 i form af en kulbrinte-forbindelse ender enten direkte eller indirekte efter en tur gennem dyr i et biogasanlæg.Fossile brændstoffer frigiver CO2, der er optaget for millioner af år siden, hvilket skaber ubalance i CO2-regnskabet.