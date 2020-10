Broselskab har indgået aftale om vedligehold de næste seks år

Fredag 30. oktober 2020 kl: 12:10

Om Strukton Rail:

Strukton Rail er en af Europas største jernbanevirksomheder med omkring 4.000 ansatte

Strukton Rail er etableret i Holland, Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Italien og Danmark

Strukton Rail er derudover også aktiv i England, Østrig og Schweiz

Af: Redaktionen - Vi er meget stolte over at have fået tildelt kontrakten og glæder os meget til både at administrere og ikke mindst udvikle jernbanevedligeholdelsen på broen, siger Pernilla Merkenius, der er kontraktansvarlig hos Strukton Rail.Indkøbet var en procedure med forhandling, hvor der ikke blot blev taget hensyn til den laveste pris, men også til kvalitetsparametre, såsom levering og organisation. Strukton Rail's tilbud blev bedømt til at være det mest fordelagtige alternativ i forhold til forespørgselsgrundlaget.- Vi vil anvende flere smarte produkter til at gennemføre en effektiv, innovativ og forebyggende vedligeholdelse på broen, siger Lars Schyllander, der er leder af vedligeholdelse hos Strukton Rail.Øresundsbrons jernbane er velholdt, og det konstante mål er at skabe en bæredygtig forbindelse.- Ambitionen er at kunne overdrage forbindelsen til den næste generation i den samme stand, som vi gerne selv ville modtage den. Infrastrukturanlæg som Øresundsbron kræver en velfungerende jernbanevedligeholdelse i hele deres levetid, siger Rolf Sundqvist, der er leder af Øresundsbrons jernbanedrift.