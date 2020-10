Forlængede restriktioner er lig med forlængede behov for støtte til turistbus- og taxibranchen

PERSONTRANSPORTORGANISATION:

Mandag 26. oktober 2020 kl: 13:59

Om Dansk PersonTransport (DPT):

DTP er en faglig brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark

DPT’s formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Alle kan se, at arrangementer, rejser og ture aflyses, men man må ikke overse, hvad det betyder for turistbusserne. Det kan være, man ser en turistbus i trafikken, der kører en børnehave eller anden offentlig kørsel, og derfor tænker, at de nok klarer sig. Men det, man skal have for øje, er, at det er noget nær den eneste form for kørsel, nogle få af turistbusserne har, siger administrerende direktør for Dansk PersonTransport Michael Nielsen og fortsætter:- Når børnehaven er sat af, står de få busser, der kører dem, helt stille, til de skal hentes igen. Og resten af busserne står i garagen. Det kan en vognmand slet ikke leve af, og de har derfor brug for yderligere hjælp. Det er væsentligt, at hjælpen også gives til de vognmænd, der lever af at køre danske grupper i Danmark.Michael Nielsen peger på, at taxierhvervet er tilsvarende presset med udeblivende turisme, forretningsrejser, lufthavnsture og natteliv.De seneste restriktioner, der skal stramme nettet endnu engang om corona-smitten, betyder også, at nettet strammes om turistbus- og taxi-vognmændene, som ifølge Dansk PersonTransport derfor har mere end nogensinde før brug for mere hjælp. Forlængelsen af ”spærretiden”, hvor alle restauranter, caféer og barer lukker klokken 22, er at stikke dødsstødet hårdere ind i branchen, lyder det fra organisationen.- Der er ingen tvivl om, at de nye restriktioner endnu en gang rammer taxierhvervet hårdt, og de er nu igen ned på at have tabt 60 procent af omsætningen, siger vicedirektør i Dansk PersonTransport Trine Wollenberg og fortsætter:- Udfordringen for taxibranchen er, at for at kunne modtage støtte fra de nuværende hjælpepakker skal de kunne dokumentere, at de er direkte påvirkede af restriktionerne i form af for eksempel en aftale med et hotel eller bar. Langt, langt de fleste taxivognmænd har ikke sådanne aftaler, men lider i samme grad af manglen på kørsel. Man bør derfor gentænke og udarbejde dokumentationskravet, så taxivognmænd kan søge baseret på omsætning, der i referenceperioden blev genereret i f.eks. nattelivet eller den nu ikke-eksisterende kørsel til og fra lufthavne, hoteller og eventsteder.Hos Dansk PersonTransport er holdningen, at det er muligt, at de forlængede restriktioner er nødvendige i kampen mod coronavirussen, men at det er helt sikkert, at restriktionerne betyder, at behovet for støtte til turistbus- og taxi-branchen er endnu større nu, hvis samfundet som fællesskab skal sikre, at der også i fremtiden er en turistbus til at køre ældregruppen, fodboldholdet eller børnehaven på tur - eller en taxi, der kan køre de sidste gæster på restauranten hjem, eller som kan hente passagerer i lufthavnen fra de rejser, som fremtiden vil byde på.