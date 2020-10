Fire kvinder serverer debat til formiddagskaffen

Torsdag 22. oktober 2020 kl: 22:20

Trine Bramsen - Forsvarsminister

Birgitte Qvist-Sørensen - Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Anne H. Steffensen - Administrerende direktør for Danske Rederier

Af: Redaktionen Fredag morgen indleder forfatteren Hanne-Vibeke Holst, der i 2017 skrev romanen “Som Pesten” om en pandemi. Emnet for det første indlæg er hendes syn på internationale fællesskaber og magtstrukturer i coronaens tid.Derfra sender hun stafetten videre til tre andre kvinder:Ministeren, direktøren og generalsekretæren giver hver deres vurdering af, hvad pandemien betyder for mulighederne for at løse globale udfordringer med sikkerhed, klima og verdensmål, krydret med indblik i deres erfaringer med at håndtere krisen og et kig ind i tiden efter corona.Interesserede kan følge arrangementet direkte fredag kl.10.00 på streamlink.dk - klik