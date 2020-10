Normal-tiden kommer tilbage natten til søndag

Onsdag 21. oktober 2020 kl: 08:55

Af: Redaktionen Det er med sommertiden og urene, som med sommermøblerne. Når det bliver sommertid, stiller man sommermøblerne frem, og når sommertiden er forbi, stiller man dem tilbage igen.Transportministeriet, der har det med sommertid/normaltid som et af sine ansvarsområder, oplyser, at EU-Kommissionen i september 2018 foreslog at afskaffe sommertiden, hvor tiden skifter hvert halve år. Forhandlingerne i EU’s Ministerråd har ligget stille under de seneste EU-formandskaber og har derfor ikke resulteret i en enighed blandt medlemslandene. Det er ifølge Transportministeriet usikkert, om det kommer til at ske.En eventuel afskaffelse af skiftet mellem sommer- og vintertid afventer de videre forhandlinger i EU’s Ministerråd, ligesom der skal opnås enighed mellem EU-Parlamentet, EU’s Ministerråd og EU-Kommissionen.