Ny lastbil har kran og hejs - og affaltkasse

Mandag 12. oktober 2020 kl: 13:56

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede lastbil er opbygget hos opbyggervirksomheden Sawo’s afdeling i Holstebro med en Hiab X-Hipro 192 E-4 XSD- kran og et Sawo CLF 425S-3W-wirehejs, så den eksempelvis kan køre med en tilhørende asfaltkasse.Hiab-kranen, der er monteret på et aftageligt konsol, har en rækkevidde på op til 12.,9 meter med 4 hydrauliske udskud. Kranen har XS-Drive-radiostyring med et Space X4-elektronisk overvågningssystem.Wirehejset, der er af typen CLF 425S-3W, har en tipkapacitet på 25 ton og en optrækskapacitet på 23 ton. Der er hydraulikudtag for en pendelside samt udtag for automatsmæk med duo-matic kobling monteret i venstre side.