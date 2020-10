Forvalter og disponent har været fragtmand i 50 år

Mandag 12. oktober 2020 kl: 10:08

Af: Redaktionen - Som 14-årig startede jeg som arbejdsdreng hos Werner Nielsen i Horsens, inden jeg fik stort kørekort og begyndte at køre til København. Min far var selv chauffør, så jeg brugte størstedelen af min fritid sammen med, siger Ole Sørensen.





På den måde lå det lidt i kortene, at hans vej skulle følge landevejene.







Efter 18 år begyndte Ole Sørensen at bruge mere tid på kontoret, og turene til København blev erstattet af lokale ture, så han altid var i nærheden. I 1990 rykkede fragtmandsvirksomheden til DTC i Vejle, inden Ole Sørensen i 1996 blev permanent kørselsleder. Heldigvis var kontoret i nærheden af lastbilerne, så han kunne hjælpe med at læsse.







I 2010 blev virksomheden opkøbt af Danske Fragtmænd Transport, hvor han fortsatte som disponent i et års tid. Efter et ophold i kranafdelingen i Aarhus og kranlageret i Taulov skiftede han i 2015 til kranafdelingen på DTC i Vejle, hvor han har været lige siden.









- Det er blevet mere fysisk arbejde end kontorarbejde, så jeg er nærmere forvalter end disponent. Det er også et godt billede på de mange omstillinger, man har skullet tage stilling til, og som får årene til at gå sin gang. Mange spørger, hvordan man kan klare 50 år, men når man har været tilfreds og glad for at tage på arbejde, hvorfor skulle man så skifte. Ingen siger, at græsset er grønnere på den anden side, siger Ole Sørensen, der altid har været vild med lastbiler og den daglige menneskelige kontakt.





Danske Fragtmænd’s administrerende direktør Jørn P. Skov, koncerntransportchef Torsten Sibuhr Askjær og transportkoordinator Poul Erik Madsen måtte på grund af corona-situationen overrække fortjenstmedaljen til Ole Sørensen med forsinkelse i forhold tik hans 50 års jubilæum.







