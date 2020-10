Kranmekanikere mangler lærlinge

Fredag 2. oktober 2020 kl: 15:56

Af: Redaktionen - Det er alle tiders at være en del af Palfinger-familien, siger Kevin Jakobsen.- Lige nu leder vi med lys og lygte efter en kranmekaniker-lærling - og det har vi gjort længe. Jeg tror, det skyldes, at de unge ikke kender nok til uddannelsen, hvor der faktisk er tale om en praktisk uddannelse på et højt niveau, hvor vi benytter den allernyeste teknologi kombineret med almindeligt værkstedsarbejde, siger Jan Lund.





Han mener på lighed man mage andre, at manglen på lærlinge er et generelt problem i transportbranchen.









En kranmekaniker arbejder blandt andet med opbygning af lastvognchassiser til montering af lastbilkraner, der i dag har avancerede elektriske, hydrauliske og elektroniske systemer, som kræver gode analytiske evner - eksempelvis når der skal fejlfindes og repareres. Der er desuden brug for et godt kendskab til IT, da computere indgår i en stor del af arbejdet - for eksempel ved indkøring og kalibrering.





Jan Lund forklarer, at uddannelsen er en kombination af skoleundervisning og praktik i en virksomhed.







Lærling Kevin Jakobsen har færdiggjort sin uddannelse som kranmekaniker til næste år - og bliver dermed den første udlærte lærling hos Palfinger Danmark i Hvidovre.





- Det kom noget bag på mig, at ny teknologi er så stor en del af uddannelsen. Det er vigtigt at være skarp på en computer, for udviklingen går rasende hurtigt. Før handlede det mest om at skifte en slange eller en møtrik, men nu er der meget mere i det, og jeg er glad for at være en del af udviklingen, siger Kevin Jakobsen, som ud over at være i praktik hos Palfinger Danmark også har været på skole hos EUC i Aars og Slagelse.







- Når man er en del af en verdensomspændende koncern giver det helt nye muligheder. Jeg har for eksempel gennemgået et praktik-forløb hos Palfinger i Salzburg Østrig, hvor vi fik indsigt i al den nyeste teknologi. Det kom faktisk bag på mig, at det var en mulighed med et ophold i udlandet, siger Kevin Jakobsen.









Han er glad for at være del af Palfinger-familien og er endda garanteret et job efter endt uddannelse hos Palfinger Danmark.





- Jeg har også mulighed for at blive ansat i andre dele af Palfinger-koncernen, som er repræsenteret med afdelinger over hele verden. Det giver mig helt nye muligheder, siger han.







Aktuelt søger Palfinger i Hvidovre lige nu en lærling, der har lyst til at blive en del af Palfinger-familien.





- Vi vil rigtig gerne byde en ny lærling velkommen, og vi opfordrer naturligvis både mænd og kvinder til at søge stillingen, siger Jan Lund.





Værkstedschef Jan Lund Christensen (tv) og lærling Kevin Jakobsen er glade for samarbejdet.

