Brændstofpriserne i 2020 ligger på niveau med priserne i 2010

Torsdag 24. september 2020 kl: 19:56

Enhedslisten lægger klimaplan frem

Af: Jesper Christensen Debatten om kilometerbaserede afgifter og øgede afgifter på fossile brændstoffer udløste her på redaktionen et spørgsmål om, hvor høje priser på eksempelvis dieselolie det danske samfund med virksomheder, organisitioner, borgere med mere har været i stand til betale gennem de seneste 10 år.Ved hjælp af web-siden www.fuelfinder.dk fandt vi frem til, at prisen i perioden fra omkring 2011 til 2015 lå over10 kroner pr. liter diesel. I en delperiode lå den over 11 kroner pr. liter med spring til op over 12 kroner pr. liter.Web-siden viser også, at de aktuelle brændstofpriser ligger på niveau eller under priserne i 2010. Og priserne er faktuelle priser og ikke reguleret i forhold til den generelle prisudvikling. Det betyder reelt, at det fossile brændstof er billigere i dag ende det var i 2010, da købekraften er øget.Et andet spørgsmål, der dukkede op var, om der havde været politiske forslag om øgede afgifter på benzin og dieselolie. Det var der. Enhedslisten foreslog i februar 2019 at øge afgiften på dieselolie og benzin med 69 øre pr. liter.Hvis det blev indført i dag, ville dieselprisen eksempelvis stadig holder sig omkring 9 kroner pr. liter.Interesserede kan finde prisudviklingen på benzin og dieselolie på fuelfinder.dkInteresserede kan læse, hvad Enhedslisten foreslog i februar 2019 her: