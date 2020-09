Den toakslede kan blive 4,5 meter længere

Mandag 7. september 2020 kl: 13:58

Af: Redaktionen Den nye trailer, der kan trækkes ud, så den kan blive 4,5 meter længere, er bygget op over et chassis med en centralvange i opsvejst højstyrkestål.På det kraftige chassis, der er konstrueret til tung belastning, er der monteret 16 mm rundjern under kantrammerne samt to gange otte 8 surringsringe i selve kantrammerne.Dertil kommer to gange fire kæpstokkehuller i kantrammen på den nedbyggede del og to gange fire kæpstokkehuller i kantrammen på repos’et.Repos’et bund er udført i 28 mm træplanker med ståldørk over kongetappen.Til trailerne hører også fire forbredningsskilte og en rustfri værktøjskasse i venstre side.Traileren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Anden aksel har lift-fukntion og er medstyrende.Den nye udtrækstrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Mogens Kristensen ApS blev etableret i 1970 med transport af tømmer som hovedopgave og har løbende udvidet forretningen med transport af eksempelvis glas, kedler, både, og huse.Vognmandsvirksomheden råder over 100 forskellige sættevogne, hvoraf den længste er på 34 meter, samt 22 kranbiler og 3 trækkere.