- Fire-akslet forvogn med tre-akslet påhæng leverede på de østjyske veje

Torsdag 3. september 2020 kl: 13:36

Af: Jesper Christensen Efter turen - og inden en længere artikel om bilens køreegenskaber og vores indtryk, kan vi konstatere, at DAF-vogntoget leverede på den omkring 175 kilometer lange rute af østjyske veje, der gik op og ned og ud og ind med blot en trediedel af ruten på motorveje.

Og hvad leverede den?









Den kan ikke sammenlignes med tidligere testede sættevognstog, men taget i betragtning, at den havde syv aksler at trækkes med - og træk på to aksler - og var gearet lavere end landevejsbiler, viser testen, at det kan lade sig gøre at køre brændstoføkonomisk og med en pæn gennemsnitshastighed.

Eksempelvis en brændstoføkonomi på 2,41 km/ liter og en gennemsnitshastighed på 58,9 km/t.