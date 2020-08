Kundetilfredsheden på Bornholmerfærgerne er steget

Fredag 28. august 2020 kl: 13:31

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Målingen viser blandt andet, at Molslinjen A/S ligger på bodstrin nul ud af fem på alle målte kategorier - blandt andet personlig betjening, rengøring og vedligeholdelse samt information og billetkøb.- Færgerne til og fra Bornholm er afgørende for øboerne og for turisterne, som der har været ekstra mange af denne sommer. Det er derfor godt at få bekræftet, at passagerne har været tilfredse med rejsen. Som transportminister er det altid rart at høre og vide, hvordan brugerne oplever deres rejser med vores kollektive trafik, og jeg håber selvfølgelig, det er en udvikling, der forbliver eller endnu bedre fortsætter de kommende år, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Kundetilfredshedsundersøgelsen er udført af Analyse Danmark. Målingen, der er en del af Transport- og Boligministeriets kontraktopfølgning med Molslinjen A/S, er gennemført i perioden fra 2. juli til 11. august i år. Det er højsæsonen for Molslinjen A/S’ færgebetjening af Bornholm.Molslinjen er tidligere blevet præsenteret for mindre positive kundetilfredshedsundersøgelser, siden rederiet overtog færgebetjeningen af Bornholm i sensommeren 2018.Interesserede kan læse den seneste kundetilfredshedsundersøgelse “Kundetilfredshed Bornholmslinjen - højsæson 2020”