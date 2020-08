- Lastbiler med jern-logo tager på rundtur i Danmark

Torsdag 20. august 2020 kl: 11:36

Af: Redaktionen Det første åbent hus-arrangement er fredag 28. august, hvor Volvo Danmark A/S kan invie sit nye hovedsæde og truckscenter i Taastrup.

En FH16 6x2 bogietrækker

En FMX 8x4 tridemtag

En FM 6x2

28. august: Volvo Truck Center Taastrup

5. september: Volvo Truck Center Hillerød

7. september: Titan Lastvogne Holbæk

8. september: Titan Lastvogne Solrød

9. september: Titan Lastvogne Nr. Alslev

10. september: Titan Lastvogne Ringsted

26. september: Autohuset Vestergaard Odense

3. oktober: Autohuset Vestergaard Horsens

6. oktober: Autohuset Vestergaard Grindsted

8-9. oktober: Autohuset Vestergaard Kolding

17. oktober: Skifter Lastbil Herning

20. oktober: Skifter Lastbil Padborg

22. oktober: Skifter Lastbil Aabenraa

24. oktober: Skifter Lastbil Esbjerg

30. oktober: Volvo Truck Center Aarhus

2. november: Volvo Truck Center Randers

7. november: Volvo Truck Center Viborg

8. november: Volvo Truck Center Holstebro

14. november: Volvo Truck Center Aalborg

Ud over den officielle indvielse af hovedsædet inklusiv værksteder til Volvo og Renault Trucks plus det løse ved siden af, vil Volvo Trucks stille op med tre af de nye modeller:De nye Volvo-modeller tager derefter på rundtur i Danmark, så der i løbet af efteråret vil være mulighed for at se dem rundt omkring i landet.De nye modeller blev lanceret i foråret, men corona-tiden ændrede tidsplanen for den efterfølgende præsentation. Nu er det blevet muligt at samle flere - og den mulighed tager Volvo Trucks op med behørig respekt for de gældende retningslinier for, hvordan man forebygge smitte med corona-virus. På turen rundt i landet vil der blive afholdt en række åbent hus-arrangementer, hvor man er velkommen til at komme forbi og se de nye lastbiler. Der vil samtidig blive mulighed for at opleve vognmand Henrik Guldagers nye speciallakerede udgave af en Volvo FH 12 - det nye kunstværk har fået navnet FH ART 2.0Volvo Trucks oplyser, at datoerne for åbent hus-arrangementerne er:Grundet COVID-19 og begrænsningerne i antallet, der må samles, vil det det være nødvendigt at registrere sig og booke tid og der vil blive taget alle forholdsregler i form af hånd- og aftørringssprit, masker, handsker og indhegning.Mere detaljeret information om arrangementerne samt link til tilmeldingssiderne vil kunne ses på Volvo Trucks Danmarks og de fire forhandleres hjemmesider, facebook-sider og nyhedsbreve.Der vil ikke være mulighed for prøvekørsel til åbent hus-arrangementerne, men såfremt man ønsker at prøvekøre de nye modeller, kan man kontakte sin nærmeste forhandler og aftale en tid.