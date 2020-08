Ny lastbilsgeneration sparer op til 8,2 procent brændstof

TYSK TEST:

Tirsdag 18. august 2020 kl: 17:52

Drivline med ny optimeret effekt

Af: Redaktionen Resultatet af TÜV’s test viser, at en MAN TGX 18.470 Euro 6d brugte 8,2 procent mindre brændstof sammenlignet med MAN TGX 18.460 Euro 6c fra den hidtidige version med Euro 6c-motor. Strækningen, som kørtes under testen var 342 kilometer lang og lastbilerne blev testet på både motorvej og ved landevejskørsel.- De bekræftede testresultater fra TÜV er fantastiske. En brændstofbesparelse på helt op til 8,2 procent er rigtigt flot og et meget vigtig argument, når vores kunder, ovenpå corona krisen, igen skal ud og investere i nye lastbiler, siger MAN’s salgsdirektør i Danmark Frank Nielsen.- Og så er timingen helt perfekt i forhold til, at vi netop nu er på vej ud til alle de danske lastbilskunder for at vise vores nye lastbilsserie frem, siger han videre.Den nye lastbilsgenerations optimerede bagaksler tilbyder en højere udveksling end forgængeren. Desuden har den nye D26 Euro 6d-motorgeneration en reduceret mængde af recirkuleret udstødningsgas og øget termodynamisk effektivitet, hvilket giver mere effektivitet, selv ved høje motoromdrejninger.GPS-fartholderen MAN EfficientCruise er blevet videreudviklet og tilbyder nu endnu flere og mere omfattende funktioner end tidligere. Det inkluderer blandt andet "dynamic sailing”, som dækker over, at lastbilen løbende veksler mellem at accelerere og køre i friløb. Desuden er ACC-afstandskontrolsystemet optimeret for at kunne udnytte rulleenergien ved kørsel ned ad bakker - og holde en større afstand til køretøjet foran, så lastbilen kan rulle uhindret så længe som muligt.Aerodynamik spiller en vigtig rolle for at mindske brændstofforbruget og flere komponenter har fået nyt design. Den nye lastbilgeneration har eksempelvis smallere sidespejle end forgængeren, hvilket giver mindre luftmodstand. Nydesignede luftafvisere forbedrer desuden luftstrømmen til køleren og motorrummet og den nye tagspoiler optimerer luftstrømmen fra lastbilen til traileren.- Vi er netop i disse dage ved at forberede vores ”New MAN Truck Tour”, som fra 25. august og frem til 17.september kommer forbi landets MAN forhandlere. Her vil vi invitere vores kunder til at komme forbi og se den nye lastbilgeneration og vi vil tilbyde testture til alle interesserede, siger Frank Nielsen.