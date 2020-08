Bjærgningsbilen trækker med 750 heste

Mandag 10. august 2020 kl: 13:12

Af: Redaktionen Den nye bjærgningsbil er bygget op over en Volvo FH16 750 8x4R med en 16 liters 750 hk motor med et maksimalt drejningsmoment på 3.550 Nm og med en I-Shift-gearkasse med krybegear.Lastbilen er leveret med luft på alle aksler og Volvo Dynamisk Styring, som absorbere stød fra underlaget og gør det 85 procent nemmere at styre lastbilen. Den aktive styring holder lastbilen mellem linjerne på vejen, hvis ikke blinklyset er aktiveret.Den nye bjærgningsbil er også leveret med klimaanlæg, regnsensor, bi-xenon forlygter, drejelys, aktiv fartpilot og dieselfyr med fjernstyring via en app på mobilen.Opbygninger er lavet af Boniface i England.Slutklargøring, tilslutninger og kodning er udført hos Volvo Truck Center Taastrup.







Bilen er solgt og leveret af Jesper Schramm.









