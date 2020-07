Rekordmange er optaget på en maritim uddannelse

Tirsdag 28. juli 2020 kl: 22:39

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I år har de maritime uddannelsesinstitutioner optaget 22 procent flere studerende end i 2019, hvor man optog 707 studerende på maskinmester-uddannelserne, skibsfører- og skibsofficeruddannelserne på SIMAC og uddannelserne på MARTEC. Det er blandt andet Maskinmesterskolen i København, Maritime and Polytechnic University College, MARTEC, i Frederikshavn og Svendborg International Maritime Academy, SIMAC, der har oplevet den største fremgang.Derudover har 63 fået tilbudt en plads på studiet ’International Shipping and Trade’ på Copenhagen Business School.- Jeg er meget glad for det rekordhøje optag. Det er helt fantastisk, at så mange har lyst til at læse på en af de maritime uddannelser. Det er rigtig godt, for vi har brug for al den kvalificerede arbejdskraft, vi kan få. Vi har brug for at få uddannet dygtige maskinmestre, navigatører og shippingfolk, så Danmark kan fastholde sin position som stolt og verdensførende søfartsnation, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.I den netop offentliggjorte oversigt over optagne studerende fremgår det, at fire ud af fem maritime uddannelsesinstitutioner har en fremgang i andelen af optagne studerende.I Frederikshavn kan 15 unge blandt andet se frem til at starte på den nye professionsbacheloruddannelse som skibsfører på MARTEC efter sommerferien.Oversigten tæller kun uddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. Derfor vil der først senere på sommeren komme ansøgningstal for Navigationsskolen i Marstal, ligesom skoleskibenes ansøgere heller ikke er med i oversigten.I alt har 69.526 fået tilbudt en studieplads i år ud af de 94.604, der har søgt ind på en videregående uddannelse. Det er en fremgang på seks procent i forhold til sidste år.