Vognmand i Vissebjerg valgte vogn med walking-floor

Torsdag 23. juli 2020 kl: 09:26

Af: Redaktionen Den nye trailer, der har en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er bygget op over et selvbærende stålchassis med kongeboltkonstruktion i svær/stabil stålprofil, og med en alu-hjælperamme til den selvbærende konstruktion for at bringe egenvægten ned og give et større volumen i traileren.Kasses sider er udført i 3/2 mm tykke og 600 millimeter brede alu-profiler, der er fuldsvejst indvendig. Kassen har en særlig overkantsprofil med løbeskinne til den tilhørende alu-skillevæg, der har en frigang over bunden på ca. 100 mm.I bagenden er traileren leveret med en svingbar bom.Det gående gulv er et Cargo Floor CF 500 SL-C bundsystem med 8 millimeter alu-bundbrædder i glat udgave med CF-betjening.Bagdørene er også udført i alu-profiler. Under bagdørene er der monteret en tre-trins stige.Traileren er derudover monteret med plastværktøjskasse, kost- og skovlbeslag samt almindelig rullepresenning.Den nye Walking Floor trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmandsfirmaet Palle Phillip ApS blev etableret i år 2012.