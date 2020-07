Taxi-selskab flytter ind i nyt hovedkvarter i Bagsværd

Torsdag 23. juli 2020 kl: 08:00

Eget uddannelsesakademi



Taxi-selskab startede i en tagetage



Om Dantaxi:

Danmarks største taxiselskab og siden 2017 det største taxiselskab i Storkøbenhavn

På landsplan er cirka 1.900 taxier tilsluttet Dantaxi

Foruden hovedsædet har Dantaxi også administration i Aalborg

Selskabet udfører taxikørsel i 61 af Danmarks 98 kommuner

Af: Redaktionen Baggrunden for at flytte til et nyt hovedkvarter er, at Dantaxi efter flere års vækst er vokset ud af selskabets nuværende domicil på Kongevejen i Virum. Allerede for et år siden måtte salg- og marketingafdelingen flytte til en midlertidig adresse. Til september samles medarbejderne og afdelinger på Krogshøjvej i Bagsværd.Topdanmark Ejendom, der ejer og udlejer ejendommen, glæder sig over samarbejdet med Dantaxi, som har givet anledning til en totalrenovering af ejendommen på Krogshøjvej, så den er fremtidssikret og kan bidrage til Dantaxi’s fortsatte vækst.Dantaxi's administrerende direktør Carsten Aastrup forklarer, at det er med vemod, at selskabet efter 38 år forlader Virum, men gælder sig over, de nye muligheder det kommende hovedsæde åbner for.- Det er ingen hemmelighed, at vi altid har befundet os godt i Virum. I takt med, at selskabet igennem årene er vokset, har vi siden 1982 haft adresse tre forskellige steder på Kongevejen. Vi har faktisk medarbejdere, der nu skal flytte arbejdsplads for fjerde gang, siger han og fortsætter:- Med flytningen kan afdelingerne igen samles under det samme tag, og huset er dimensioneret til en fortsat vækst. Et af vores fokusområder er undervisning og efteruddannelse for at forbedre kundeoplevelsen. Vi samler vores nuværende kursusvirksomhed, og etablerer et uddannelsesakademi for taxichauffører i Bagsværd.Det nuværende Dantaxi blev til efter en sammenlægning i 2017, hvor TaxiNord skiftede navn til Dantaxi. Taxinord blev grundlagt i 1937 under navnet Lyngby Taxa. Det første domicil lå i beskedne lokaler i tagetagen på Lyngby Torv nr. 15, og Lyngby Taxa rådede fra starten blot over en håndfuld vogne. I 1982 flyttede Lyngby-Holte Taxi, som havde været selskabets navn siden 1974, til Kongevejen i Virum. Den nuværende adresse er Kongevejen 135, der har været hovedsæde de seneste 12 år.