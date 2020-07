Tre personer får samlet 24 års fængsel i stor narkosag

Tirsdag 7. juli 2020

Af: Redaktionen I begyndelsen af maj i år anholdt Syd- og Sønderjyllands politi på baggrund af efterforskningen syv personer, der alle blev varetægtsfængslet. Efterfølgende er yderligere to personer blevet varetægtsfængslet.De første domme i sagen faldt mandag i Retten i Sønderborg, hvor tre personer er blevet dømt for indsmugling og salg af narkotika.Der er tale om en 20-årig mand fra Aabenraa, der blev idømt seks års fængsel, en 21-årig mand fra Aabenraa, der blev idømt otte års fængsel og en 22-årig mand fra Aabenraas opland, der blev idømt 10 års fængsel. Den 22-årige udbad sig betænkningstid i forhold til anke. De to andre modtog dommene.Da varetægtsfængslingerne i sagerne mod de personer, der endnu ikke har fået dom, er sket for lukkede døre, og da der altså fortsat er efterforskning i gang i sagskomplekset, kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke oplyse yderligere, da det vil kunne lægge hindringer i vejen for den resterende efterforskning.