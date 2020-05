Rederiorganisation byder styrket eksportindsats velkommen

Mandag 25. maj 2020 kl: 12:55

Af: Redaktionen - Vi er meget glade for, at regeringen nu griber fat i eksporten og dermed bidrager til at understøtte de over 800.000 arbejdspladser, der er tilknyttet dansk eksport. Dansk skibsfart er i frontlinjen på international handel og med de nye tiltag fra Udenrigsministeriet, får rederierne nu øgede muligheder for assistance, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.





Hun fremhæver, at søfarten er Danmarks største eksporterhverv. Og med 70 procent af de samlede aktiviteter uden for EU er rederierne afhængige af frie handelsstrømme og åbne og velfungerende internationale markeder.







Lavere timepris har betydning

Et af de nye tiltag i eksportpakken er, at timeprisen for eksportrådgivning bliver sat ned, og der gives gratis akutrådgivning i op til 15 timer pr. marked om corona—situationen.





- Rederierne har mange aktiviteter på fjerne markeder, hvor der kan være brug for hjælp til eksempelvis at få ansatte ind og ud af landene. Derfor sætter vi pris på den ekstra håndsrækning, som nu kommer fra Udenrigsministeriet med billigere rådgivning, siger Anne H. Steffensen.







De nye tiltag fra Udenrigsministeriet retter også blikket mod de handelspolitiske indsatser fra europæisk side. I en tid hvor meget af snakken går på, hvorvidt man som regional økonomi i stigende grad bør vende blikket indad, er man hos Danske Rederier meget tilfredse med at de nye tiltag fortsat har blikket rettet ud imod nye globale markeder.







- Det er positivt, at den nye eksport – og investeringspakke vil have et særligt fokus på en styrkelse af den internationale handelspolitiske indsats i EU. Vejen frem for dansk og europæisk erhvervsliv er ikke en øget regionalisering og mindre international samhandel. Tværtimod, siger Anne H. Steffensen











Dansk eksport og arbejdspladser skal have støtte til at holde kursen





