Dansk eksport og arbejdspladser skal have støtte til at holde kursen

Mandag 25. maj 2020 kl: 12:49

Af: Redaktionen Initiativerne er en udmøntning af den politiske aftale fra 18. april, hvor et flertal i Folketinget afsatte 225 millioner kroner til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021.- Den globale økonomi er i frit fald. Vores største eksportmarkeder står over for voldsomme fald. Men verden åbner langsomt op igen, og vi står over for en enorm global genopretning. Krisen truer cirka en million danske jobs, som enten er knyttet til eksport eller aktiviteter i udenlandskejede virksomheder i Danmark. En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil derfor være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. Vi sætter nu markant ind for, at virksomheder i Danmark får ordrebøgerne fyldt, og folk ikke mister deres job, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).Med de nye initiativer etablerer Udenrigsministeriet blandt andet en ’udrykker-enhed’, der proaktivt vil opsøge over 1.000 berørte danske små og mellemstore virksomheder og 100 udenlandsk ejede virksomheder. Udenrigsministeriet vil tilbyde gratis akutrådgivning og assistance til danske virksomheder, der på markeder på tværs af verden oplever problemer med for eksempel told samt varer og personers fri bevægelighed som følge af indsatsen mod corona-virus.Udenrigsministeriet halverer som en del af initiativet priserne for øvrig eksportrådgivning for alle virksomheder, mens SMV’er gennem tilskud kan få reduceret prisen med samlet 75 procent. Ligeledes fordobles midlerne til danske virksomheders erhvervsfremstød i 2021.- Ligesom det har krævet en stor indsats af alle at få Corona-pandemien under kontrol herhjemme, vil det kræve en enorm fælles indsats at få dansk eksport tilbage på benene. Vi kommer i samarbejde med erhvervslivet og fagbevægelsen til at kaste mange kræfter i at hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere og bidrage til, at Danmarks styrkepositioner bliver omsat til bæredygtige og grønne løsninger i den globale genopretning i tråd med FN’s verdensmål, siger Jeppe Kofoed og fortsætter:- Vi vil derfor også opprioritere vores arbejde på de danske ambassader med identificere nye markedsmuligheder inden for vores styrkepositioner og åbne nye døre for danske virksomheder. En særlig indsats vil være målrettet at rydde problemer af vejen for danske virksomheder på EU’s indre marked, som særligt danske SMV’er er afhængige af,Interesserede kan læse mere om de nye initiativer og en nyoprettet hotline for danske eksportvirksomheder